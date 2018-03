A cura di S.

Titolo originale: Kabocha to Mayonnaise – (南瓜とマヨネーズ)

Traduzione letterale: Zucche e Maionese

Titolo internazionale: Pumpkin and Mayonnaise

Autrice: Kiriko Nananan

Genere: josei – drammatico, sentimentale, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno e Casa Editrice giapponese: prima edizione della Takarajimasha nel 1998, ristampa della Shodensha nel 2004

Rivista: Cutie Comic

Volumi: 1 (concluso)

In Italia: inedito

Trasposizione video

– “Kabocha to Mayonnaise” film live action

TRAMA

Tsuchida è una ragazza che lavora come commessa in un negozio di abbigliamento. Convive con Seiichi, che vorrebbe diventare un musicista di successo senza riuscirci, ma intanto passa le giornate nell’ozio.

Non riuscendo a mantenere entrambi Tsuchida accetta, come secondo lavoro, di fare l’intrattenitrice in un locale per soli uomini. E’ l’inizio di un periodo molto difficile, e le cose si complicano ancora di più quando nella vita della ragazza ricompare Hagio, un suo ex che non è mai riuscita a dimenticare veramente.

