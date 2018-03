A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Daisan no Kagemusha – (第三の陰武者)

Titolo internazionale: Third Shadow Warrior – Kagemusha The Shadow Warrior

Autori: Disegni di Hirotaka Kurofuji, Storia di Norio Nanjo

Genere: seinen – azione, drammatico, storico, samurai

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2007

Casa Editrice giapponese: Leed

Tratto: da un romanzo di Norio Nanjou (da cui sono stati tratti anche altri manga e film)

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: Kagemusha: il terzo guerriero ombra

Anno di pubblicazione in Italia: 2011

Casa Editrice italiana: Magic Press

Edizione: sovracopertina, a 6,50 euro al volume

Traduzione: Cristian Giorgi

Volumi: 2 (concluso)

TRAMA

Anno 1567, in piena epoca dei samurai, nella regione di Hida. Kyonosuke è figlio di contadini, tutti i suoi giorni sono uguali e di duro lavoro nei campi; quando viene notato da un nobile per la sua somiglianza con il signore feudale della regione, Yasutaka.

Così gli viene proposto di diventare un “kagemusha” ovvero uno dei sosia del signore, un “guerriero ombra” che prende il suo posto all’occorrenza. Kyonosuke accetta, e la sua vita cambia totalmente: in poco tempo deve essere addestrato alla guerra e alla vita normale di corte, dato che deve saper ingannare sia i nemici, che gli amici e famigliari del feudatario.

Il contadino perde pian piano il proprio “io” ma guadagna soldi e piaceri; ma quando finalmente arriva alla fine dell’addestramento, lo aspetta una dura realtà…

