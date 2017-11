A cura di Han

Titolo originale: Kannagi – (かんなぎ)

Titolo internazionale: Kannagi: Crazy Shrine Maidens

Autrice: Eri Takenashi

Genere: shounen – harem, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2005 – 2017

Casa Editrice giapponese: Ichijinsha

Rivista: Comic REX

Volumi: 12 (concluso)

Titolo in Italia: Kannagi: Crazy Shrine Maidens

Anno di pubblicazione in Italia: 2015 – in corso

Casa Editrice italiana: Goen

Volumi: 3 (in corso?) fermo da Marzo 2016 al terzo volume

TRAMA

A causa della riqualificazione di un giardino viene abbattuto un albero sacro. Una parte del tronco di quest’albero finisce tra le mani di Jin Mikuriya, studente del primo anno delle superiori iscritto al “club di arte”, che decide di intagliarlo per presentare il suo lavoro al festival scolastico. Crea così una statua dalle sembianze umane che però, la mattina stessa in cui Jin si appresta a portarla a scuola, prende vita e si trasforma in una bellissima ragazza.

La ragazza dice di chiamarsi Nagi e di essere una Dea della natura, a guardia dell’albero sacro. Essa mostra subito un carattere abbastanza dispotico nei confronti del ragazzo, che, incredulo, decide di provare a riportarle la fanciulla nella sua casa.

Purtroppo Nagi, vedendo l’albero tagliato, va su tutte le furie, e costringe Jin a diventare il suo servitore e a seguirla nella sua caccia alle “impurità”, stabilendosi così in casa del ragazzo.

I due iniziano una convivenza difficile, soprattutto per Jin che, oltre a sottostare ai capricci della ragazza, è costretto a tenere nascosta l’identità di lei ai compagni del “club di arte” e alla sua amica d’infanzia Tsugumi Aoba.

