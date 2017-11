A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Kanon – (花音―かのん―)

Titolo internazionale: Kanon

Autrice: Chiho Saito

Genere: josei – mistero, sentimentale, musica

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: pubblicato dal 1995 al 1997

Casa Editrice giapponese: Shougakukan

Rivista: Flowers

Volumi: 6 (concluso)

Titolo in Italia: Kanon

Anno di pubblicazione in Italia: pubblicato dal 1999 al 2001

Casa Editrice italiana: Star Comics

Volumi: 6 (concluso)

TRAMA

Kanon è una giovane ragazza di origine giapponese, con un talento innato per la musica, cresciuta in Mongolia con la madre. L’improvvisa scomparsa di quest’ultima, e la nascita di un profondo legame col giovane compositore Tendo Kawahara, la portano a far ritorno nel suo paese d’origine.

Qui la protagonista comincerà il suo cammino, non privo di difficoltà, nell’ambiente della musica classica sotto la guida del famoso direttore d’orchestra Gen Mikami. Ma la ricerca del suo vero padre e la nascita di un nuovo amore segneranno la sua vita.

