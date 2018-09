A cura di M.

Titolo originale: Kengai Princess – (圏外プリンセス)

Titolo internazionale: Kengai Princess

Autrice: Natsumi Aida

Genere: shoujo – scolastico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2014 – 2017

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Margaret

Volumi: 7 (concluso)

In Italia: inedito

TRAMA

Mito Meguro ha 15 anni e frequenta l’ultimo anno delle medie; è cicciotella, timida e goffa, ma anche lagnosa, che rifugge ai problemi di bullismo passando il tempo sui videogames otome (quelli che hanno per protagonista una ragazza che deve scegliere tra più pretendenti), anche principale argomento di conversazione con le sue due uniche amiche.

Un giorno viene nuovamente presa di mira da dei bulli, quando viene salvata da un ragazzo della sua scuola che passava di lì, Kunimatsu; non lo studente più popolare, ma conosciuto per il suo buon carattere e benvoluto da tutti.

Quell’incontro cambia Mito che, per la prima volta, desidera essere notata da lui. Ma come fare, brutta come si sente di essere? La ragazza decide, di cambiare. Basta lagne, basta trascurasi, e raccogliendo tutto il coraggio che può, decide di salutare il ragazzo di cui si è innamorata tutte le mattine. Non cambi radicali, ma piccoli passi con cui cercherà di migliorare, per avvicinarsi a lui. Ci riuscirà?

