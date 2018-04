A cura di Han e M.

SCHEDA

Titolo originale: Kiseijuu – (寄生獣)

Traduzione letterale: Bestie parassite

Titolo internazionale: Parasyte

Autore: Hitoshi Iwaaki

Genere: seinen – azione, horror, fantascienza

Rating: consigliato ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: da Novembre 1989 a Dicembre 1995

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Afternoon

Volumi: 10 (concluso). Successivamente l’opera ha avuto più ristampe e riedizioni, tra cui una Kanzenban (deluxe) di 8 volumi (concluso)

Titolo in Italia: Kiseiju – L’ospite indesiderato

Edizioni italiane:

– pubblicato per la prima volta in Italia dalla Phoenix nel 1998. La pubblicazione però si blocca al 3 volume (interrotto)

– nel 2002 viene ristampato dalla Magic Press, ma anche questa edizione si blocca dopo qualche numero (interrotto)

– nel 2015 il manga viene pubblicato dalla Goen, in 8 volumi in edizione deluxe (concluso)

Trasposizione video

– Kiseiju – L’ospite indesiderato serie tv di 24 episodi, edita anche in Italia

– “Kiseiju Part 1” e “Kiseiju Part 2” film live action, inediti in Italia

TRAMA

Shinichi Izumi è un liceale, con una vita abbastanza normale. Una sera, il ragazzo si sta addormentando con le cuffie attaccate alle orecchie, quando un piccolo alieno piomba nella sua stanza. Infatti su Tokyo sono atterrati dei parassiti che vogliono invadere la Terra, e per riuscirci hanno ideato un terribile piano: intrufolarsi nelle orecchie degli umani, arrivare al loro cervello, e prendere possesso della persona, cambiando pian piano le loro cellule.

Ma il parassita di Shinichi non riesce nell’impresa, dato che le orecchie sono ostruite dalle cuffie, finendo per introdursi nel corpo di Shinichi creando un buco sulla sua mano destra, ma rimanendo poi lì “incastrato”. Il ragazzo si ritrova così con la sua coscienza intatta, ma una mano completamente in balia di un alieno mutaforma e parlante, che poi chiamerà “Destry”, che però gli dona anche una nuova forza e poteri. Altre persone invece, completamente in balia degli alieni, cominceranno a commettere terribili crimini e assassini.

