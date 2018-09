A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Barajou no kiss – (薔薇嬢のキス)

Titolo internazionale: Kiss of the Rose Princess – Kiss of the Rose Maiden

Autrice: Aya Shouoto

Genere: shoujo – fantasy, mistero, reverse harem, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2008 – 2011

Casa Editrice giapponese: Kadokawa Shoten

Rivista: Asuka

Volumi: 9 (concluso)

Titolo in Italia: Kiss of Rose Princess – Il bacio della rosa

Anno di pubblicazione in Italia: 2011 – 2012

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Volumi: 9 (concluso)

TRAMA

Fin da piccola Anis Yamamoto porta al collo un girocollo, con una rosa, che le diede il padre, dicendole di non toglierselo mai, o sarebbe andata incontro ad una severa punizione, in quanto quella collana l’avrebbe protetta. Il tempo passa, e ora la ragazza odia quel gioiello, ma non riesce a nessun modo a levarselo di dosso!

Ma un giorno, mentre è in compagnia di un compagno di scuola, viene colpita da uno strano pipistrello nero, e il girocollo svanisce misteriosamente! Davanti ad Anis appaiono poi quattro cavalieri: Kaede (rosa rossa), Mitsuru (rosa bianca), Mutsumi (rosa nera) e Seiran (rosa blu); ognuno di loro rappresentato da una carta (attacco, difesa, investigazione, scienza).

Anis apprende così di essere una Dominion, la padrona delle carte dei Cavalieri della Rosa, che può chiamare a suo piacimento, baciando la carta corrispondente; e che i ragazzi sono legati a lei da un misterioso patto al quale non possono sottrarsi.

Ma quale sarà il grande pericolo dal quale prima il padre, e ora i cavalieri, dovranno proteggerla?

RECENSIONI

