Titolo originale: Koko ni Iru yo! – (ココにいるよ!)

Titolo internazionale: I Am Here!

Autrice: Ema Tooyama

Genere: shoujo – scolastico, sentimentale

Rating: adatto a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: da Giugno 2007 a Dicembre 2008

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Nakayoshi

Volumi: 5 (concluso)

In Italia: inedito

Altre pubblicazioni: Il manga è stato pubblicato in lingua inglese dalla casa editrice Kodansha Comics Usa.

Hikage è una ragazza davvero poco appariscente, così tanto da non essere neppure vista dai compagni di classe, e lei stessa rivolge poco la parola alle persone. Unico sul collegamento con gli altri è un blog personale, dove ha il coraggio di scrivere molto, e si fa per la prima volta due amici.

La sua vita scorre tranquilla fino a quando non viene notata, grazie alla sua passione per i girasoli, da due ragazzi popolari della sua scuola, Hinata e Teru. Così comincerà così ad essere notata da altri studenti, ma Hikage non saprà inizialmente come gestire la cosa… ma cioè l’aiuterà anche ad avere più fiducia in se stessa.

