A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Koudelka – (クーデルカ)

Titolo internazionale: Koudelka

Autore: Yuji Iwahara

Genere: shounen – avventura, azione, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1999 – 2000

Casa Editrice giapponese: Kadokawa Shoten

Rivista: Ace Next

Volumi: 3 (concluso)

Tratto: il manga prende spunto dall’omonimo videogioco per playstation

Titolo in Italia: Koudelka

Anno di pubblicazione in Italia: 2003

Casa Editrice italiana: Dynit

Volumi: 3 (concluso)

TRAMA

1899. Priva di memoria, Koudelka riesce a stento a fuggire dalla clinica dove era rinchiusa e, fortunosamente, viene salvata dal piccolo Joshua, un povero orfanello di indole buona e sincera. Per sfuggire ai loro inseguitori, membri della influente Royale Medical Society, i due decidono di tornare a Londra, città natale del bambino, per farsi dare una mano dalle uniche conoscenze che hanno: la tenutaria di un bordello e tutte le relative ragazze.

Tuttavia la situazione non è destinata a semplificarsi: nell’Inghilterra vittoriana, con qualche accenno mistico e steampunk, cosa unisce una ragazza dal misterioso passato e dalle capacità sovrannaturali, un misterioso sequestratore, un letale virus e una potente confraternita?

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Yuji Iwahara presenti sul sito:

Cat Paradise manga

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!