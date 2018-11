manga – KUROSAGI: CONSEGNA CADAVERI (Kurosagi Shitai Takuhaibin) – di Housui Yamazaki, Eiji Otsuka

A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Kurosagi Shitai Takuhaibin – (黒鷺死体宅配便)

Titolo internazionale: The Kurosagi Corpse Delivery Service

Autori: disegni di Housui Yamazaki, storia di Eiji Otsuka

Genere: seinen – horror, mistero, psicologico, soprannaturale

Rating: adatto ad un solo pubblico adulto (e non facilmente impressionabile)

Anno di pubblicazione in Giappone: 2000 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kadokawa Shoten

Rivista: Young Ace (la serie ha avuto ben tre cambi di rivista prima)

Volumi: 23 (in corso) gli autori hanno dichiarato che la storia è entrata nell’arco finale

Titolo in Italia: Kurosagi – consegna cadaveri

Anno di pubblicazione in Italia: 2008 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Prezzo: 7,00 euro al numero, con sovracopertina

Volumi: 21 (in corso)

TRAMA

“Mi chiamo Kuro Karatsu per me un cadavere non è un semplice ammasso di carne muto. A me i morti parlano e sono pure loquaci. Vista la mia abilità alcuni amici che ho conosciuto all’università hanno pensato di farne un business… Sono quello che si chiama uno sciamano.

La strana ragazza che ha studiato in America per ottenere l’abilitazione all’attività d’imbalsamazione si chiama Keiko Makino. Quello che comunica con gli alieni tramite un pupazzo (ma non ho ancora capito se è vero) si chiama Yuji Yata. Poi c’è Makoto Numata, il genio della rabdomanzia. Non trova né filoni d’oro né corsi d’acqua, ma se cercate cadaveri ve li scova cento volte su cento.”

Il manga è composto principalmente di storie autoconclusive, in cui Kuro Karatsu e i suoi amici si occupano di cercare cadaveri e… portarli dove la stessa salma gli chiede di andare, purché possa pagare!

Nel loro lavoro capiterà però anche ad investigare, soprattutto quando si troveranno davanti a degli omicidi.

OPERE RELATIVE

Manga

– Kurosagi Shitai Takuhaibin Spin-off – Matsuoka Kunio Youkai Taiji – spinoff

Live Action

– Kurosagi – telefilm di 11 episodi

