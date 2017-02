A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Kusatta Kyoushi no Houteishiki – (腐った教師の方程式)

Titolo internazionale: Bad Teacher’s Equation – Kiss me, Teacher

Autrice: Kazuma Kodaka

Genere: shounen ai – commedia, scolastico, sentimentale

Rating: adatto ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1993 – 2002

Casa Editrice giapponese: Biblos e Libre Shuppan

Volumi: 10 (concluso) – ristampato poi in edizione bunko in 5 volumi (concluso) con delle belle nuove copertine

Titolo in Italia: L’equazione del professore

Anno di pubblicazione in Italia: 2005 – mai concluso

Casa Editrice italiana: Ronin/Kappa

Volumi: fermo dal 2011 al 8 volume (interrotto)

Trasposizione video

– “L’equazione del professore” oav, editi anche in Italia

Manga relativi:

– “Renai Houteishiki” (Sequel)

TRAMA

Atsushi è un ragazzo di 16 anni che sta per scegliere la scuola superiore (che in Giappone dura 3 anni, e si inizia appunto a sedici anni). Dato che è bravissimo nello studio, non avrà problemi a farsi ammettere nell’istituto più esclusivo della città.

Ma le cose cambiano quando gli arriva una lettera dal suo primo amore, Masami, che non vede da anni. Nella missiva, il ragazzo gli dice che è stato assunto nell’istituto Jogaoka, come infermiere.

Presa come una sorta di invito a raggiungerlo, Atsushi si iscrive allo Jogaoka… che però è frequentato da teppisti e vista come una pessima scuola!

Inoltre il protagonista avrà due brutte sorprese: la prima è che quello lavora nell’infermeria della scuola non è il suo primo amore, ma il fratello minore Masayoushi, che ha un caratteraccio! La seconda è che scopre che Masami è fidanzato con un altra persona, un insegnante.

Dopo alcune difficoltà, anche con i suoi compagni di classe (teppisti e rissosi!), Atsushi si rende conto di sta cominciando a piacergli Masayoushi! Nel frattempo però un suo compagno di classe si è preso una cotta per lui…

Come finirà la complicata vicenda amorosa?

