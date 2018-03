A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Tengoku no Shima -Isle of heavenly prison – (天獄の島)

Titolo internazionale: Isle of heavenly prison

Autore: Yusuke Ochiai

Genere: seinen – azione, drammatico, mistero, crimine

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2009

Casa Editrice giapponese: Nihon Bungeisha

Rivista: Comic Break

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: L’Isola Prigione

Anno di pubblicazione in Italia: 2011

Casa Editrice italiana: Magic Press

Traduzione: Cristina Sperandio

Volumi: 3 (concluso)

Manga relativi:

– “Tengoku no Shima Season 2” sequel (al momento inedito in Italia)

TRAMA

In un futuro prossimo, in Giappone è stata abolita la pena di morte, e gli assassini più terribili vengono invece mandati in esilio su un’isola senza regole né controlli… chiamata in modo ironico “Isola Paradiso”.

Ei Mikoshiba è un ex giornalista, che ha ucciso apposta cinque persone per essere mandato in questa isola dal tribunale. Lì si trova l’uomo che anni prima ha sterminato tutta la sua famiglia, e lui vuole una sola cosa: vendetta.

Scoprirà poi, che in assenza di controllo, i detenuti hanno fondato una loro città, dove alcuni comandano e molti altri non sono che schiavi sfruttati. Ma dietro a tutti c’è una misteriosa “divinità”, che spadroneggia su tutti quanti…

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!