A cura di H.

SCHEDA

Titolo originale: Ogenki Clinic – (お元気クリニック)

Titolo internazionale: Ogenki Clinic

Autore: Haruka Inui

Genere: seinen – comico, hentai

Rating: adatto ad un solo pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 1987

Casa Editrice giapponese: Akita Shoten

Rivista: Play Comic

Volumi: 9 (concluso)

Titolo in Italia: La clinica dell’amore

Casa Editrice italiana e Anno: il manga ha avuto varie edizioni in Italia. Pubblicato per la prima volta da News Market (in modo incompleto), poi dalla Play Press Publishing, e poi dalla Hunter Edizioni in tutti e 9 volumi nel 2005.

Nel 2010 è uscito in unico volume grazie alla Mondadori (numero di 330 pagine, ma non avendolo non so se includa tutta la serie o no)

Volumi: 9 (concluso)

Trasposizione video

– “La Clinica dell’amore” serie oav, edito anche in Italia

TRAMA

La “Clinica dell’Amore”, come dice il nome, è una clinica privata aperta a tutte le persone che soffrono di problemi inerenti alla loro vita sessuale. Questi problemi possono riguardare qualunque aspetto della sfera sentimentale, dai problemi fisici a quelli psicologici, ai più svariati tipi di feticismo.

Sarà compito del dottor Sawaru Ogekuri, e della sua assistente Ruko Tatase, risolvere queste situazioni.

Il manga si distingue da altri titoli di genere erotico per una forte componente umoristica, e a tratti demenziale.

IMMAGINI clicca per ingrandire

COMMENTI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!