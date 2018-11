manga – LA STELLA DELLA SENNA (La Seine no Hoshi) – di Mitsuru Kaneko, Asuka Morimura

A cura di Wizard09

SCHEDA

Titolo originale: La Seine no Hoshi -(ラ・セーヌの星)

Titolo internazionale: L’Étoile de la Seine – Star of the Seine

Autrici: Mitsuru Kaneko (storia) – Asuka Morimura (disegni)

Genere: shoujo – avventura, storico

Rating: adatto a tutti

Casa Editrice giapponese: Big Bird Comics

Tratto: dalla serie tv “Il Tulipano Nero – La Stella della Senna” (il fumetto è infatti uscito dopo il cartone)

Pubblicazione in Giappone: La pubblicazione è stata interrotta: uscirono solo tre tankobon a partire dal 20 agosto 1975 (completa). Una seconda pubblicazione avvenne fra il 2013 ed il 2014, ad opera Fukkan Dot Com e composta da due tankobon (completa).

Titolo in Italia: La Stella della Senna

Casa Editrice italiana: JPop

Pubblicazione in Italia: Pubblicati il 3.10.2018 in un cofanetto contenente i due volumi (completa). Questa edizione è identica a quella della Fukkan Dot Com.

TRAMA

Siamo nel XVIII secolo, in una Parigi ormai prossima alla Rivoluzione. Il popolo impotente continua a subire prepotenze da parte dei nobili.

In loro soccorso per giunge la Stella della Senna, una giovane spadaccina mascherata in sella ad un bianco destriero, pronta a battersi per far trionfare la giustizia!

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Il Tulipano Nero – La Stella della Senna serie tv

LINK inerenti alla serie

Materiale su “La Stella della Senna” presente sul sito:

RECENSIONI

