A cura di Sop.

SCHEDA

Titolo originale: Panorama Toukitan – (パノラマ島奇譚)

Titolo internazionale: The Strange Tale of Panorama Island

Autore: Suehiro Maruo

Genere: seinen – drammatico, grottesco, psicologico

Rating: adatto ad un solo pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2007

Casa Editrice giapponese: Enterbrain

Rivista: Comic Beam

Tratto: da un racconto dello scrittore di libri gialli Edogawa Ranpo, in cui appare il detective Kogoro Akechi (protagonista di numerosi romanzi dell’autore)

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: La Strana Storia dell’Isola Panorama

Anno di pubblicazione in Italia: 2011

Casa Editrice italiana: Coconino Press

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Anno 1926, Giappone. Hirosuke Hitomi è uno scrittore fallito di romanzi visionari, dove immagina un mondo perfetto. Un giorno scopre della morte di un ricco imprenditore a cui somiglia moltissimo, e decide follemente di prenderne il posto.

Il piano riesce, e Hitomi inganna perfino i famigliari e amici dell’uomo. Forte della sua nuova posizione, decide di costruire, su un’isola remota, tutto ciò che ha sempre desiderato: una realtà interamente plasmata dai suoi desideri.

L’Isola Panorama viene progettata come una sorta di parco di divertimento per adulti, tra feste decadenti, orge, intrighi e stupori, in grandi palazzi costruiti in modo assai bizzarro. Fino a quando la situazione scappa di mano, e Hitomi dovrà scegliere se uccidere per mantenere il suo segreto.

RECENSIONI

