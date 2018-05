A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Suteki Tantei Labyrinth – (素敵探偵ラビリンス)

Titolo internazionale: Fantastic Detective Labyrinth

Autori: disegni di Seiji Wakayama, storia di Meito Manjo

Genere: shounen – azione, mistero, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: dal 2005 al 2008

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Magazine Special

Volumi: 8 (concluso)

Titolo in Italia: Labyrinth

Anno di pubblicazione in Italia: 2009

Casa Editrice italiana: GP Manga

Volumi: 8 (concluso)

Trasposizione video

– “Suteki Tantei Labyrinth” serie tv di 25 episodi

TRAMA

Trent’anni fa, Tokyo è stata distrutta da un terribile terremoto: dopo allora, la città è andata in declino, perdendo il suo status di capitale, e diventando una città pericolosa dove la legge non viene rispettata dalla maggior parte delle persone che la popolano. Il suo nuovo nome è “Kyuto”.

Poichè la polizia non riesce a stare dietro a tutti i casi di omicidio, i più difficili vengono etichettati come “casi paranormali” ed abbandonati.

Mayuki Hyuga è un bambino molto intelligente, e particolarmente bravo a risolvere i casi più complessi, che abita in una ville in stile vittoriano con il maggiordomo Seiran e la cameriera Hatsumi, proprio nella pericolosa Kyuto.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!