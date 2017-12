A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Saishuu Heiki Kanojo – (最終兵器彼女) [conosciuto anche come “Saikano”]

Titolo internazionale: My Girlfriend, The Ultimate Weapon – The Last Love Song on This Little Planet

Autore: Shin Takahashi

Genere: seinen – azione, drammatico, fantascienza, sentimentale

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 1999 – 2001

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Big Comic Spirits

Volumi: 7 (concluso)

Titolo in Italia: Lei, l’arma finale

Anno di pubblicazione in Italia: 2004

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Volumi: 7 (concluso)

Trasposizione video

– “Lei, l’arma finale” serie tv

– “Saishuu Heiki Kanojo: Another Love Song” oav

TRAMA

Chise è la classica ragazza impacciata, ma una mattina prende coraggio, e dichiara il suo amore al suo compagno di scuola Shuji. Non si aspetta minimamente che il ragazzo ricambi, invece Shuji accetta di uscire con lei, anche se non lo fa con troppa convinzione. Così le cose inizialmente non vanno molto bene, ma quando i due finalmente iniziano ad avvicinarsi, capita un evento davvero inaspettato.

Un giorno, mentre Shuji è in giro per Sapporo a fare compere con gli amici, la città viene pesantemente bombardata. Mentre cerca di mettersi in salvo, il ragazzo viene investito da un’esplosione, perdendo i sensi. Quando riapre gli occhi, vede sul luogo dell’incidente proprio Chise, spaventosamente mutata, per metà macchina da guerra, con delle grandi ali metalliche che le fuoriescono dalla schiena.

Scopre così che la sua tenera ragazza non è altro che “l’arma finale”, impiegata dalle truppe giapponesi nella guerra contro gli invasori.

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Lei, l’arma finale” presente sul sito:

Altre opere di Shin Takahashi presenti sul sito:

Un frammento di te manga

COMMENTI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!