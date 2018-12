A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Usotsuki Lily – (うそつきリリィ)

Titolo internazionale: Liar Lily – Boy’s Lily

Autrice: Ayumi Komura

Genere: shoujo – sentimentale, scolastico

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2009 – 2014

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Margaret

Volumi: 17 (concluso) + 1 volume extra

Titolo in Italia: Liar Lily – Non è come sembra!

Anno di pubblicazione in Italia: 2012 – 2015

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Volumi: 17 (concluso) + 1 volume extra

TRAMA

Hinata Saotome è una normale liceale, come tante altre, che riceve l’invito ad uscire da uno dei ragazzi più belli della scuola, En Shinohara. Lei rimane molto stupita della cosa, ma accetta subito. Scopre poi che il suo nuovo fidanzato ha però un vizio… vestirsi da donna!

Pur non desiderando diventare biologicamente una ragazza, En prova un odio profondo per qualsiasi essere di sesso maschile, compreso se stesso, per colpa della sua famiglia. E’ sinceramente innamorato di Hinata; ma lei si sente abbastanza in imbarazzo a baciare un ragazzo molto più femminile di lei! Come andrà avanti la loro storia?

Il volume extra, chiamato “0” (zero) è un prequel dedicato a En (ma da leggere dopo la serie regolare!)

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI

