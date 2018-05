A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Liselotte to Majo no Mori – (リーゼロッテと魔女の森)

Titolo internazionale: Liselotte & Witch’s Forest

Autrice: Natsuki Takaya

Genere: shoujo – commedia, fantasy, sentimentale, favola

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: pubblicato dal 2011 al 2013

Casa Editrice giapponese: Hakusensha

Rivista: Hana to Yume

Volumi: 5 (interrotto) il fumetto è fermo dal 2013 al quinto volume

Titolo in Italia: Liselotte e la foresta delle streghe

Anno di pubblicazione in Italia: 2016

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Volumi: 5 (interrotto, in attesa che escano nuovi volumi in Giappone)

TRAMA

Liselotte Berenk è una nobildonna condannata ad andare in esilio in una terra lontana, dove c’è anche una grande e impenetrabile foresta, dove si mormora vivano le streghe. Liselotte si dà da fare come può ad abituarsi alla nuova vita in campagna, con accanto solo i servi più fedeli e i due fratelli minori, i gemelli Anna e Alto.

Quando le cose stavano iniziando ad andar meglio, una strega tenta di uccidere Liselotte, e lei si salva solo grazie all’intervento di un cavaliere dai capelli bianchi, di nome Engetsu.

Da quel giorno, Liselotte avrà molti misteri da svelare; prima di tutto chi è quel cavaliere, e perchè alla ragazza sembra di conoscerlo?

