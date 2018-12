A cura di Ann

Titolo originale: Kyou, Koi o Hajimemasu – (今日、恋をはじめます)

Titolo internazionale: Today, We’ll Start Our Love

Autrice: Kanan Minami

Genere: shoujo – scolastico, sentimentale , smut

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2007 – 2012

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Sho-Comi

Volumi: 15 (concluso)

Titolo in Italia: Love Begins

Anno di pubblicazione in Italia: 2011 – 2013

Casa Editrice italiana: Star Comics

Volumi: 15 (concluso)

TRAMA

Hibino Tsubaki è una studentessa che ha un look un po’ antiquato, con trecce e gonne lunghe, e in generale sembra sempre trasandata. La cosa incredibile è che invece molto brava a pettinare le alte ragazze, come sua sorella Sakura, che al suo contrario è vivace ed appariscente.

Hibino è molto brava a scuola, ma al liceo viene battuta da un ragazzo che al suo stesso cognome, Kyota; che è anche popolare a scuola perchè molto carino. Lei lo odia, e una volta arriva a tagliargli una ciocca di capelli in preda alla rabbia del momento; lui invece si intestardisce a conquistarla per ripicca! Come finirà?

OPERE RELATIVE

Live Action

– Kyou, Koi o Hajimemasu – film

RECENSIONI

