A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Lovenista – (ラブニスタ)

Titolo internazionale: Lovenista – Girls Love Bible

Autrice: Kayono

Genere: shoujo – sentimentale, smut

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2006

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Cheese!

Volumi: 2 (concluso)

Titolo in Italia: Lovenista

Anno di pubblicazione in Italia: 2007

Casa Editrice italiana: Flashbook

Volumi: 2 (concluso)

TRAMA

Yun e’ una liceale che, nonostante abbia avuto diversi ragazzi, non e’ mai riuscita ad avere un rapporto sessuale che non fosse doloroso. Dopo una visita medica, ha la certezza che questo e’ un problema di natura psicologica.

Un giorno sulla metropolitana, mentre e’ con i suoi due amici, Yun incontra uno studente bellissimo ma all’apparenza pericoloso, Hiromichi. Per uno scossone del treno, il cellulare di Hiromichi cade, e la ragazza lo trova solo dopo che lui se n’e’ andato.

I due si ritrovano per caso quando lei esce dalla clinica dove e’ stata visitata, e gli restituisce il cellulare. Hiromichi si dimostra molto gentile con lei, e si scopre che nonostante l’apparenza da ‘teppista’ il suo sogno e’ quello di diventare un make-up artist.

Yun finisce per confidargli il suo problema, e Hiromichi si offre di aiutarla a risolvere il problema…

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Kayono presenti sul sito:

COMMENTI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!