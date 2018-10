A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Omoi Shire – (思い知れ。)

Autrice: Haiji Sakura

Genere: yaoi – sentimentale

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2005

Casa Editrice giapponese: Kadokawa Shoten

Rivista: Asuka Ciel

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Ma è così!

Anno di pubblicazione in Italia: 2007

Casa Editrice italiana: Kappa Edizioni

Traduzione: Asuka Ozumi

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Il volume è il sequel di una storia breve pubblicata nel volume “Kannou Kissaten”, inedito in Italia. Si può leggere benissimo lo stesso, ma manca una piccola prima parte.

Ogawa e Hondo sono due compagni di scuola, in un istituto agrario sperso tra i monti. Hanno due caratteri molto distanti, e non fanno che litigare e punzecchiarsi in pubblico, tanto che gli altri pensano che i due si detestino.

In realtà, quando sono chiusi nella loro stanza (sono compagni nel dormitorio), passano il tempo a fare del sesso, dato che hanno iniziato una relazione, ma basata più che altro sui loro corpi.

Così quando Hongo (che è più grande) passa gli esami e viene ammesso in una università a Tokio, Ogawa è triste e sicuro che sia la fine della loro storia; anche perchè non ha mai avuto il coraggio di dirgli che si è innamorato.

OPERE RELATIVE

Manga

– Kannou Kissaten – prequel

RECENSIONI

