Titolo originale: Harlem Beat wa Yoake made – ( ハーレムビートは夜明けまで)

Titolo internazionale: Mad Love Chase – Harlem Beat Until Dawn

Autrice: Kazusa Takashima

Genere: shoujo – commedia, fantasy, scolastico, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2001 – 2008

Casa Editrice giapponese: Kadokawa Shoten

Rivista: Asuka

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: Mad Love Chase

Anno di pubblicazione in Italia: 2011

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Volumi: 5 (concluso)

Kaito è il principe del mondo dei demoni, costretto dal padre ad un matrimonio combinato. Per sfuggire alle nozze, decide di scappare sulla Terra, assieme alla sua gatta Rebun. I due, dal cielo, cadono dentro alla piscina di una scuola superiore giapponese ma, quando emergono dall’acqua, scoprono che misteriosamente il loro aspetto è cambiato! Da demone muscoloso, Kaito è diventato un ragazzino biondo ed esile; e la gatta Rebun è ora una bellissima donna adulta.

Il principe si abitua molto in fretta alla vita umana, e diventa un normalissimo studente del liceo con il nome di Yamato Kujou, mentre la gatta è ora Haga-sensei, la dottoressa dell’infermeria della stessa scuola. Kaito si trova così bene nel mondo terrestre, che non ha nessuna intenzione di tornare indietro.

Ma suo padre, infuriato, manda sulla Terra tre suo sottoposti per farlo ragionare e convincerlo a tornare a casa. I tre demoni prendono un aspetto umano e si intrufolano nel liceo di Kaito, chi come assistente dell’istituto (Touma e Souya), chi come studente del liceo (Taiki Asakura).

P.S. l’autrice disegna anche molti yaoi, ma questo manga è un normale shoujo.

