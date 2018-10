A cura di Marichan

SCHEDA

Titolo originale: Made in Abyss – (メイドインアビス)

Titolo internazionale: Made in Abyss

Autore: Akihito Tsukushi

Genere: seinen – avventura, drammatico, fantascienza, fantasy, horror, mistero

Rating: adatto ad un pubblico adulto (non lasciatevi ingannare dalla stile di disegno)

Anno di pubblicazione in Giappone: 2012 – in corso

Casa Editrice giapponese: Take Shobo

Pubblicazione: il fumetto viene pubblicato, un capitolo per volta, sulla rivista online Web Comic Gamma, e poi stampato in volumi di carta

Volumi: 7 (in corso)

Titolo in Italia: Made in Abyss

Anno di pubblicazione in Italia: Marzo 2018 – in corso

Casa Editrice italiana: JPop

Edizione: 15X21, 192pp, prime pagine a colori, sovraccoperta, 7.90 €

Traduzione: Manuel Majoli

Editing: Federico Salvan

Volumi: 4 (in corso)

TRAMA

“E se tu scruterai a lungo in un abisso, anche l’abisso scruterà dentro di te” (Friedrich Nietzsche)

Orth è un città costruita ai margini di una grande voragine: l’Abisso. In quell’enorme baratro ci sono numerose grotte che nascondono labirinti, segreti, tesori e cimeli di una civiltà sconosciuta ed estinta… ma anche mostri e trappole mortali. E più si scende in profondità, più ci sono mostruosità e pericoli.

Chiunque metta le mani su un tesoro è sistemato per tutta la vita ma, allo stesso tempo, ogni anno ci sono molti morti tra gli avventurieri e i minatori.

Riko è un’orfana, che vive in un istituto dove i bambini sono suddivisi in età e capacità, ed istruiti per scendere nell’abisso a recuperare cimeli, oltre che a far pratica. La madre della ragazzina era una brava e famosa esploratrice, e Riko spera di imitarla.

Un giorno, mentre è uno dei livelli più alti della voragine, lei ed un amico vengono attaccati da un serpente volante, che cerca di mangiarli. Si salvano solo grazie all’intervento di un robottino, un misterioso bambino che non ha però alcuna memoria di chi sia, né da dove venga.

Reg, così si chiama il robottino, finisce poi a vivere nell’orfanotrofio con gli altri bambini, e lui e Riko iniziano a esplorare il pericoloso Abisso assieme.

Nota importante: nonostante una grafica “pucciosa”, è una serie drammatica e anche cruda; non adatta ai bambini.

IMMAGINI clicca per ingrandire

OPERE RELATIVE

Anime

– Made in Abyss – serie tv

– Made in Abyss 2 – serie tv (annunciata)

– Made in Abyss movie – film d’animazione (annunciato)

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.