SCHEDA

Titolo originale: Ojamajo Doremi! – (おジャ魔女どれみ)

Traduzione letterale: Strega pasticciona Doremi’

Titolo internazionale: Magical Doremi

Autori: Shizue Takanashin (disegni) Izumi Todo (storia)

Genere: shoujo – kodomo, commedia, fantasy, majokko (magia)

Rating: adatto a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 2000

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Nakayoshi

Tratto: il fumetto è ispirato dalla serie tv “Magica Doremi'” (il manga è uscito dopo l’anime)

Volumi: 3 (concluso)

Titolo in Italia: Magica Doremì

Anno di pubblicazione in Italia: 2004

Casa Editrice italiana: Play Press Publishing

Volumi: 3 (concluso)

In Italia il fumetto ha i nomi scelti da Mediaset, e non quelli originali giapponesi. Il senso di lettura è quello occidentale (hanno ribaltato le tavole, forse perchè è un fumetto per un pubblico molto giovane)

Manga relativi:

– “Motto! Ojamajo Doremi” (sequel)

TRAMA

Doremì è una bambina di otto anni che un giorno, assieme alle sue amiche Melody e Sinfony, entra in un misterioso negozio di magia, gestito da Eufonia. Le bambine scoprono per caso che la donna è una strega, e di conseguenza la donna si trasforma in una sorta di ranocchia parlante, punizione per qualsiasi essere magico si faccia scoprire dagli umani!

L’unico modo che ha Eufonia per tornare umana, è quello di fare diventare le tre bimbe delle streghe; così iniziano le lezioni di magia!

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

RECENSIONI

