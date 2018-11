manga – MANGA BOMBER (Hoero Pen) – di Kazuhiko Shimamoto

A cura di Sophita e M.

SCHEDA

Titolo originale: Hoero Pen – (吼えろペン)

Titolo internazionale: Comic Bomber – Manga Bomber

Autore: Kazuhiko Shimamoto

Genere: seinen – comico, parodia, slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2000 – 2004

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Sunday GX

Volumi: 13 (concluso)

Titolo in Italia: Manga Bomber – Pennino di fuoco

Anno di pubblicazione in Italia: 2005 – 2006

Edizione economica, a 4,20 € al numero

Casa Editrice italiana: Star Comics

Traduzione: Simona Stanzani

Volumi: 13 (concluso)

TRAMA

Moyuru Honoo è un famoso autore di fumetti (mangaka) che, assieme a degli assistenti, ogni mese sono impegnati a rispettare le scadenze, vissute come terribili prove a cui solo gli uomini duri riescono a sopravvivere.

Moyuru ha sempre in testa una sorta di casco perchè si vede come un eroe costantemente in pericolo, nelle sue opere mette letteralmente la sua anima, ed è costantemente sotto pressione e stress.

Ogni giorno, infatti, vive avventure degne degli stessi manga che disegna, e ogni scena parodizza problemi reali che affrontano i fumettisti nel loro lavoro. Riuscirà il maestro e i suoi assistenti a sopravvivere a scadenze, colleghi che vogliono farti fallire, fan esagerati, killer, ladri, redattori pericolosi….?

OPERE RELATIVE

Manga

– Moeyo Pen (Prequel)

– Shin Hoero Pen (Sequel)

RECENSIONI

