manga – MARIA ANTONIETTA: LA GIOVENTÙ DI UNA REGINA – di Fuyumi Soryo

Titolo originale: Marie Antoinette – (マリー・アントワネット)

Titolo internazionale: Marie Antoinette: La jeunesse d’une reine

Autrice: Fuyumi Soryo

Genere: seinen – storico, sentimentale, biografia

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2015

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Morning

Volumi: 1 (concluso)

Il fumetto è stato realizzato in collaborazione con la casa editrice francese Glénat, e con la Reggia di Versailles (in copertina c’è anche il logo ufficiale, che indica proprio le pubblicazioni approvate dal museo)

Titolo in Italia: Maria Antonietta. La gioventù dì una regina

Anno di pubblicazione in Italia: Maggio 2018

Casa Editrice italiana: Star Comics

Edizione di 195 pagine, con sovracopertina, prime pagine a colori, decoro sul frontespizio dorato, e in fondo al volume molte pagine di bibliografia, a 7,00 euro

Traduzione: Luca Toma

Volumi: 1 (concluso)

Il volume presenta, in modo molto realistico, i primi anni da delfina (principessa) della regina Maria Antonietta, colei che finirà sulla ghigliottina allo scoppio della Rivoluzione Francese.

Il racconto inizia con la partenza di Antonietta, a soli 14 anni, dalla sua amata Austria per andare in sposa ad un principe che non ha nemmeno mai visto, il futuro Luigi XVI, di 15 anni. L’impatto con il mondo di Versailles e la sua etichetta non sarà facile, ma la prova più grande sarà capire suo marito.

