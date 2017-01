A cura di Ann

Titolo originale: Marine Blue no Kaze ni Dakarete – (マリンブルーの風に抱かれて)

Titolo internazionale: Embraced by the Marine Blue Wind

Autrice: Ai Yazawa

Genere: shoujo – sentimentale, surf

Rating: adatto a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 1990

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Ribon

Volumi: 4 (concluso)

Titolo in Italia: Marine Blue – Accarezzati dal vento marino

Traduzione: Claudia Baglini

Anno di pubblicazione in Italia: 2013 – 2014

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Volumi: 4 (concluso)

Una delle prime opere di Ai Yazawa, che in seguito diventerà nota per “Cortili del Cuore” e “Nana”.

Haruka Tachibana è una liceale che, durante l’estate, lavora nel locale dello zio, proprio di fronte alla spiaggia, in un tratto di mare molto frequentato dai surfisti. Tra i ragazzi che vanno sul surf, è noto Ippei, suo cugino.

Ma un giorno arriva sulla spiaggia un nuovo ragazzo di nome Arikawa, che sfida Ippei. In lui Haruka crede di riconoscere il suo primo amore, un amico di infanzia che si trasferì quando erano piccoli, ma che non ha mai dimenticato. Ma il ragazzo invece si ricorderà ancora di lei?

