A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Mou Hitori no Marionette – (もう一人のマリオネット)

Titolo internazionale: Another Marionette

Autrice: Chiho Saito

Genere: shoujo – sentimentale, danza, teatro

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1991 – 1993

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Sho-Comi

Volumi: 8 (concluso)

Titolo in Italia: Marionette

Anno di pubblicazione in Italia: 2007 – 2008

Casa Editrice italiana: Star Comics

Volumi: 8 (concluso)

TRAMA

La storia ha inizio con una audizione per uno spettacolo di danza, a cui prende parte la giovane Nanami. Un famoso regista e drammaturgo, di nome Jin, la nota, ma non per il suo modo di danzare, ma per la sua bravura nella recitazione. Così fa un patto con lei, l’aiuterà ad entrare in una famosa scuola per talenti, ma in cambio Nanami dovrà lavorare per lui come attrice.

Qui però iniziano i problemi: alcuni membri della troupe teatrale sono gelosi della giovane. Inoltre Nanami scopre che il giovane e pluripremiato regista ha in realtà una doppia personalità. Ma questo non gli impedirà di iniziare con lui un legame tormentato…

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Altre opere di Chiho Saito presenti sul sito:

COMMENTI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!