manga – MIDNIGHT SECRETARY – di Tomu Ohmi

A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Midnight Secretary – (ミッドナイト・セクレタリ)

Traduzione letterale: La segretaria di mezzanotte

Titolo internazionale: Midnight Secretary

Autrice: Tomu Ohmi

Genere: josei – sentimentale, soprannaturale, smut

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2006 – 2009

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Petit Comic

Volumi: 7 (concluso)

Titolo in Italia: Midnight Secretary

Anno di pubblicazione in Italia: 2014 – in corso

Casa Editrice italiana: Goen

Prezzo: 4,95 € al numero, con sovracopertina

Traduzione: Valentina Vignola

Volumi: 6 (in corso)

TRAMA

Kaya è un’impiegata molto brava nel suo lavoro, tanto che viene promossa a segretaria personale di Kyohei Toma, amministratore delegato della grande società alimentare dove lavora.

La ragazza è felice della promozione, ma scopre presto che il suo nuovo capo, per quanto sia capace nel suo incarico, ha un brutto caratteraccio, inoltre la sera si porta nell’ufficio molte donne, che poi abbandona senza pietà.

Ma proprio una notte Kaya scopre che… il suo capo è un vampiro! Per sopravvivere, morde sul collo e succhia il sangue alle giovani con cui fa sesso (senza ucciderle).

Ma una volta saputa la verità, la donna decide che come sua segretaria, è suo dovere aiutarlo…

E tra i due si instaura uno strano, ma anche pericoloso, rapporto.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.