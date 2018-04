A cura di Han

Titolo originale: Midori no Hibi – (美鳥の日々)

Titolo internazionale: Midori Days

Autore: Kazurou Inoue

Genere: shounen – commedia, comico, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2002

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Shuukan Shounen Sunday

Volumi: 8 (concluso)

Titolo in Italia: Midori Days

Anno di pubblicazione in Italia: 2008

Casa Editrice italiana: JPop

Volumi: 8 (concluso)

Trasposizione video

– “Midori no Hibi” serie tv di 13 episodi

TRAMA

Seiji Sawamura è un ragazzo di 17 anni che è un forte teppista, infatti vince sempre qualsiasi tipo di rissa grazie al suo pungo destro, ma è anche molto sfigato con le ragazze, e si lamenta sempre di non aver mai avuto una storia d’amore.

Un mattina Seiji si sveglia e… trova una ragazza in miniatura al posto della sua mano destra! Midori, questo il suo nome, non sa spiegarsi cosa sia successo, ma è molto felice di stare con lui, perchè è una sua ammiratrice! Seiji invece è molto meno contento, anche perchè così si trova a non poter usare più la sua mano!

