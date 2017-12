A cura di Marichan

Titolo originale: Mob Psycho 100 – (モブサイコ100)

Titolo internazionale: Mob Psycho 100 – One Hundred Mob Psycho

Autore: One

Genere: shounen – azione, psicologico, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2012 – in corso

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Ura Sunday – si tratta di una rivista online, dove i capitoli di Mob sono pubblicati settimanalmente ma solo digitalmente. Dopo, il fumetto viene pubblicato in volumi di carta.

Volumi: 15 (in corso)

Titolo in Italia: Mob Psycho 100

Anno di pubblicazione in Italia: Novembre 2017 – in corso

Casa Editrice italiana: Star Comics

Traduzione: Yupa

Adattamento testi: Chiara Antonozzi

Adattamento grafico: Fiorella Sorano

Lettering: Andrea Piras, Lorenzo Armaroli

Volumi: 1 (in corso)

Trasposizione video

– “Mob Psycho 100” serie tv

TRAMA

Shigeo Kageyama, detto “Mob”, è uno studente delle medie che passa inosservato, con il carattere schivo e la faccia inespressiva. Ma in realtà è un potente esper, capace di muovere gli oggetti, vedere fantasmi, e provocare esplosioni con la sola forza del pensiero.

Mob ha questi poteri fin da piccolo, ma crescendo si era reso conto che le sue abilità costituivano un problema, e che doveva smetterla di mostrarle in pubblico. Inoltre aveva notato che erano pesantemente influenzate dalle sue emozioni. Così, per non perdere il controllo e fare danni davanti a tutti, aveva deciso di limitarsi, cercando di vivere una vita piatta e tranquilla.

Unica eccezione il lavoro, infatti è stato assunto da Reigen Arataka per la sua agenzia di “cacciatori di spiriti”, che aiutano tutte le persone che sono perseguitate da qualche fantasma. Mob sperava che Reigen lo aiutasse, e lo chiama anche “maestro”, ma il suo capo finge solo per interesse economico, e non ha praticamente poteri psichici!

Tra problemi adolescenziali e lavorativi, tenere il controllo per Mob non sarò facile; senza contare che quando il suo contatore interno di emozioni trattenute arriva al 100%, iniziano dei guai davvero grossi… tanto da distruggere il mondo!

