A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Mononofu – (ものの歩)

Titolo internazionale: Mononofu

Autore: Haruto Ikezawa

Genere: shounen – commedia, sportivo (shogi)

Rating: adatto a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: pubblicato da Settembre 2015 a Luglio 2016

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Shounen Jump

Volumi: 5 (concluso)

In Italia: inedito

TRAMA

Takara Shinobu è un ragazzo che è sempre stato etichettato come incompetente da gran parte delle persone: una sorta di “somaro”. Non importa quanto si sforzi: sia negli studi, sia nelle relazioni con le persone, fallisce sempre.

A causa di un fraintendimento, il protagonista finisce per vivere in una casa con più coinquilini, dedicata agli allenamenti per i professionisti dello Shogi. Accolto in modo positivo dagli altri ragazzi, che lo trattano bene, Shinobu si fa per la prima volta degli amici, e decide di provare a giocare anche lui.

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!