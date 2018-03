A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: My Girl – (マイガール)

Titolo internazionale: My Girl

Autrice: Mizu Sahara

Genere: seinen – slice of life

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2006 – 2010

Casa Editrice giapponese: Shinchosha

Rivista: Comic Bunch

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: My Girl

Anno di pubblicazione in Italia: 2010 – 2011

Casa Editrice italiana: JPop

Edizione: sovracopertina, prime pagine a colori, a 5,90 euro al volume

Traduzione: Stefania Da Pont

Volumi: 5 (concluso)

Trasposizione video

– “My Girl” telefilm live (drama)

TRAMA

Kazama Masamune è un ragazzo di 23 anni che si trascina, in una vita piena di insoddisfazioni. Ripensa spesso alla sua ex ragazza, Yoko, che lo aveva lasciato cinque anni prima per andare all’estero, senza più farsi sentire. Un giorno gli viene annunciato che Yoko è morta, e proprio al suo funerale Masamune si accorge che i sentimenti per lei non sono cambiati di una virgola.

Dopo il rito, la madre di Yoko lo chiama da parte, per dirgli che la ragazza ha avuto una figlia, che ora ha 5 anni. La donna afferma anche che è lui il padre della piccola! Masamune rimane impietrito, possibile che non ne sapesse nulla?

Non sa cosa fare e come comportarsi ma, una volta incontrata la bambina – che si chiama Koharu -, decide di prendersela con sè, nonostante parenti e amici gli ricordino di come lui non sappia quasi prendersi cura di sè stesso, e che dovrebbe accertarsi se è davvero sua figlia.

