SCHEDA

Titolo originale: Boku no Hero Academia Smash!! – (僕のヒーローアカデミア すまっしゅ!!)

Titolo internazionale: My Hero Academia Smash!!

Autore: Hirofumi Neda

Genere: shounen – 4-koma, azione, comico, parodia, supereroi

Rating: adatto a tutti

Anno di pubblicazione in Giappone: 2015 – 2017

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Shuukan Shounen Jump

Tratto: si tratta di uno spinoff comico di “My Hero Academia” di Kouhei Horikoshi

Volumi: 5 (concluso)

Titolo in Italia: My Hero Academia Smash!!

Anno di pubblicazione in Italia: 2017

Casa Editrice italiana: Star Comics

Volumi: 4 (in corso)

TRAMA

Il manga non ha una vera e propria trama, ma presenta delle scene comiche e parodistiche di “My Hero Academia”, tutte di quattro o otto vignette, in verticale (si chiamano “4-koma” o “yon-koma”).

Per capire le gag, è indispensabile conoscere la storia originale.

OPERE RELATIVE

Manga

– My Hero Academia

Anime

– My Hero Academia – serie tv

– My Hero Academia 2 – serie tv

– My Hero Academia 3 – serie tv

– Boku no Hero Academia The Movie: Futari no Hero – film d’animazione

