A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Tonari no Kaibutsu-kun – (となりの怪物くん)

Traduzione letterale: Il mio vicino, ragazzo mostro

Titolo internazionale: My Little Monster – The Monster Next Door – My Neighbor Monster-kun

Autrice: Robiko

Genere: shoujo – commedia, scolastico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: dal 2008 al 2013

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Dessert

Volumi: 13 (concluso) – 12 di storia principale + 1 special

Titolo in Italia: My Little Monster

Anno di pubblicazione in Italia: 2012

Casa Editrice italiana: GP Manga

Volumi: 13 (concluso)

Trasposizione video

– “My Little Monster” serie tv, anime, di 12 episodi (che prende in esame fino al volume 4 del manga)

– “Tonari no Kaibutsu-kun” telefilm live, drama

TRAMA

Shizuku Mizutani è una liceale tutta dedita allo studio, e poco interessata ai compagni di classe e farsi amicizie. Proprio lei viene però incaricata dall’insegnante ad andare a casa di Haru Yoshida, assente da giorni: un ragazzo che ha un’aria da teppista e truce, ma in realtà è un ragazzo gentile e amante degli animali.

Al contrario di Shizuku, Haru detesta non avere amici in classe, e approfitta della visita della ragazza per cercare di conoscerla meglio. All’inizio lei è molto restia, ma poi i due cominceranno a legare.

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Materiale su “My Little Monster” presente sul sito:

R ECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!