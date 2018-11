manga – NAMIDA USAGI, quando l’amore ti siede accanto – di Ai Minase

A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Namida Usagi – Seifuku no Kataomoi – (なみだうさぎ~制服の片思い~)

Titolo internazionale: Namida Usagi – Tears of First Love

Autrice: Ai Minase

Genere: shoujo – scolastico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2009 – 2012

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Sho-Comi

Volumi: 10 (concluso)

Titolo in Italia: Namida Usagi – Quando l’amore ti siede accanto

Anno di pubblicazione in Italia: 2012 – 2013

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Edizione economica, a 4,50 €

Volumi: 10 (concluso)

TRAMA

Momoka è una ragazza timida a cui piacciono molto i conigli, che si ritrova a scuola (dopo un’estrazione a sorte) seduta vicina ad un ragazzo taciturno e “bruttino” di nome Narumi. Nella sua classe gira voce che lo studente “maledica” chi gli si siede accanto, che non troverà mai l’amore.

Inizialmente alla ragazza fa paura, ma poi scopre che Narumi è molto diverso da come appare in realtà, ed è solo vittima delle dicerie degli altri…

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto! – Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto! – Puoi anche discuterne sul nostro Forum.