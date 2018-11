manga – NECOSSASS: SIX – di Etorouji Shiono

A cura di Han

Titolo originale: Necossass: Six – (ネコサス:シックス)

Titolo internazionale: Necossass: Six

Autore: Etorouji Shiono

Genere: shounen – comico, fantascienza, parodia

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2003

Casa Editrice giapponese: Enterbrain

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Necossass: Six

Anno di pubblicazione in Italia: 2011

Casa Editrice italiana: Goen

Prezzo: 5,95 €, con sovracopertina

Traduzione: Bruno Gramigna

Volumi: 1 (concluso)

TRAMA

Katsuhiko è un tranquillo liceale, che da bambino aveva scritto in una sorta di capsula del tempo, che da grande voleva vivere con un androide con le orecchie da gatto. Incredibilmente il suo messaggio è stato letto nel futuro da un’agenzia che realizza desideri, così gli hanno inviato una androide/gatto, della serie Necossass Six.

L’arrivo però di questa ragazza metterà sottosopra la tranquilla vita di Katsuiko, dando via a varie follie!

RECENSIONI

