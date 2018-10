A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Shinobi life – (シノビライフ)

Titolo internazionale: Shinobi Life – Ninja Life

Autrice: Shouko Konami

Genere: shoujo – azione, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2006

Casa Editrice giapponese: Akita Shoten

Rivista: Princess

Volumi: 13 (concluso)

Titolo in Italia: Ninja Life

Anno di pubblicazione in Italia: 2011

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Volumi: 13 (concluso)

TRAMA

Nel medioevo giapponese vive Kagetora, un ninja che deve proteggere la principessa Beni-Hime. Durante un attacco nemico, misteriosamente affonda in un lago…

Beni Fujiwara è figlia di un ricco e potente uomo d’affari dei giorni nostri, e per questo spesso oggetto di rapimenti e di ripicche da parte dei nemici della società del padre. La ragazza però odia molto il genitore, e anche la sua stessa famiglia.

Un giorno, mentre cercano nuovamente di rapirla, cade dal cielo un ragazzo, vestito come un ninja, che la porta in salvo. Si tratta di Kagetora, trasportato, non si sa come, nel nostro tempo!

Il ragazzo vede in Beni la sua principessa, e decide di seguirla e proteggerla, anche in un mondo nuovo e assurdo come quello in cui è capitato. Beni, che è sempre molto sola, accetta di buon grado di avere Kagetora accanto (anche perchè si tratta di un bellissimo ragazzo!); ma le difficoltà saranno molte.

RECENSIONI

