manga – NOI X SEMPRE (Bokura wa itsumo) – di Ayu Fujimiya

A cura di Ann

SCHEDA

Titolo originale: Bokura wa itsumo – (僕らはいつも)

Titolo internazionale: We Are Always

Autrice: Ayu Fujimiya

Genere: shoujo – scolastico, sentimentale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2007 – 2013

Casa Editrice giapponese: Shueisha

Rivista: Margaret

Volumi: 11 (concluso)

Titolo in Italia: Noi X Sempre

Anno di pubblicazione in Italia: 2011 – 2013

Casa Editrice italiana: Flash Book

Edizione con sovracopertina, 5,90 €

Volumi: 11 (concluso)

TRAMA

In una piccola cittadina di provincia dove tutti si conoscono, si snodano le vicende di quattro amici adolescenti (due femmine e due maschi): Nori, Saeka, Kyou e Haruna. I primi tre sono amici d’infanzia e si conoscono fin da piccoli, mentre Haruna è un ragazzo misterioso che da piccolo ha trascorso un’estate con loro, e adesso è tornato, anche con lo scopo di incontrare nuovamente Nori.

L’arrivo del nuovo studente porterà scompiglio nelle vite dei suoi amici di un tempo, soprattutto sul piano sentimentale.

RECENSIONI

