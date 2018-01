A cura di Miss Daddy

SCHEDA

Titolo originale: Noragami – (ノラガミ)

Titolo internazionale: Noragami: Stray God

Autore: Adachitoka (pseudonimo di due autrici, Adaki e Tokashiki)

Genere: shounen – azione, sovrannaturale, commedia, fantasy

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 6 dicembre 2010 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Gekkan Shounen Magazine

Volumi: 18 (in corso)

Titolo in Italia: Noragami

Edizioni italiane:

– La prima edizione italiana è del 2012 ad opera della GP Publishing, ma si interrompe al 6 volume per la chiusura dell’editore

– Nel 2017 il manga viene riproposto dalla Planet Manga, ripartendo dal 1 numero

Volumi (edizione Planet Manga): 10 (in corso)

Trasposizione video

– “Noragami” serie tv, anime

– “Noragami Aragoto” serie tv, anime

– “Noragami OAV” oav, anime

TRAMA

Trama: Siete assillati dai problemi? Siete sull’orlo della disperazione? Se quello che vi serve è una mano dal cielo, basta chiamare il numero 090-XXXX-##3X, e per soli 5 yen Yato sarà ben lieto di offrirvi il suo aiuto divino!

Avventure in salsa soprannaturale per uno scapestrato dio vagabondo in cerca di fedeli e fondi per costruire il suo tempio ed entrare così nell’olimpo delle divinità che contano. (Trama di Panini Comics)

IMMAGINI clicca per ingrandire

LINK inerenti alla serie

Materiale su “Noragami” presente sul sito:

RECENSIONI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!