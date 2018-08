A cura di Anne

SCHEDA

Titolo originale: Nyan Koi! – ( にゃんこい!)

Titolo internazionale: Nyan Koi!

Autore: Sato Fujiwara

Genere: seinen, commedia, harem, scolastico, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2008 – sospeso

Casa Editrice giapponese: Flex Comix

Volumi: 6 (interrotto) il fumetto è fermo dal 2012

In Italia: inedito

TRAMA

Junpei Kosaka è follemente innamorato di Kaede Mizuno, una ragazza della sua stessa scuola che adora i gatti, al contrario di lui che invece non li sopporta, anche perché soffre di allergia.

Un giorno Jumpei, calciando una lattina e colpendo un idolo, offende accidentalmente la Neko-jizo-sama (la divinità guardiana dei gatti) scatenando così la sua ira, tanto da esserne maledetto.

Per evitare di trasformarsi anche lui in un gatto, Junpei Kosaka dovrà esaudire i desideri di 100 gatti diversi, grazie alla nuova abilità di comprendere cosa dicono, ed aiutato da Nyamusasu, il gatto della sua famiglia che spesso litigherà con il protagonista.

OPERE RELATIVE

Anime

– Nyan Koi! – serie tv di 12 episodi (2009)

RECENSIONI

