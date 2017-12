A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Office Rei – Shinrei chousa shitsu – (OFFICE麗―心霊調査室)

Titolo internazionale: Office Rei

Autori: Sanae Miyau (storia) Hideki Nonomura (disegni)

Genere: shounen – ecchi, mistero, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1995

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Shuukan Shounen Magazine

Volumi: 12 (concluso)

Titolo in Italia: Office Rei

Anno di pubblicazione in Italia: 1997 – 2003

Casa Editrice italiana: Star Comics

Pubblicazione il manga è stato pubblicato a puntate (solitamente un capitolo alla volta) sulla rivista “Kappa Magazine”, e mai raccolto in volume. Serie non conclusa, interrotta dopo la fine della prima saga.

TRAMA

Nella vita del giovane Yuta, appena rimasto orfano, entrano improvvisamente tre giovani e belle ragazze, che gli si presentano come sorelle acquisite, Mirei, Rika ed Emiru. Le tre dirigono un’agenzia investigativa paranormale chiamata “Office Rei”, della quale Yuta è costretto presto a far parte. La vita del ragazzo verrà sconvolta da apparizioni, poltergeist e poteri misteriosi; trascinandolo nelle situazioni più assurde.

Investigando sui vari casi Yuta incontrerà personaggi oscuri, spesso legati ad un’organizzazione misteriosa, il FAN, e scoprirà molti lati oscuri del passato delle tre ragazze ma anche del proprio.

IMMAGINI clicca per ingrandire

COMMENTI

– Hai letto questa opera e vuoi recensirla, consigliarla o sconsigliarla agli altri utenti del sito? Basta solo che scrivi un Commento qua sotto!

– Oppure leggi i Pareri all’opera dati dagli altri visitatori del sito, sempre qua sotto!