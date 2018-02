A cura di S.

SCHEDA

Titolo originale: Aa Megami-sama – (ああっ女神さまっ)

Titolo internazionale: Oh! My Goddess – Ah! My Goddess

Autore: Kosuke Fujishima

Genere: seinen – commedia, fantasy, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: pubblicato dal 1988 al 2014

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Afternoon

Volumi: 48 (concluso)

Titolo in Italia: Oh, mia dea!

Casa Editrice italiana: Star Comics

Edizioni italiane:

– il manga viene pubblicato, per la prima volta, negli anni ’90 sula rivista “Kappa Magazine”, al ritmo di una trentina di pagine per volta. Interrotto prima della fine, per i volumi monografici

– nel 2007 la serie viene ristampata in volumi singoli, uguali all’originale giapponese. L’ultimo volume (il 48) viene pubblicato nel 2015, poco dopo l’uscita giapponese

Trasposizione video

– “Oh, mia dea! oav” 5 oav (editi anche in Italia)

– “Aa Megami-sama oav (2011)” serie di oav, più fedeli al manga

– “Aa Megami-sama: The Movie” film d’animazione

– “Aa Megami-sama” serie tv di 48 episodi

TRAMA

Keichi Morisato è uno studente universitario che un giorno, a causa di un errore, fa una telefonata all’Agenzia Dea di Soccorso, dove la dea Belldandy lo invita ad esprimere un desiderio. Senza rifletterci troppo, e pensando si tratti di uno scherzo, il ragazzo esprime il suo desiderio, che lo legherà alla ragazza in modo indissolubile, tanto che la dea si trasferisce a casa sua.

I due iniziano così una convivenza piena degli equivoci più strani, anche (e soprattutto) a causa delle sorelle di Belldandy: la piccola Skuld e la prorompente Urd, che deciso di trasferirsi anche loro dal ragazzo.

Iniziano così le avventure del trio di dee, alle prese con il mondo degli esseri umani, mentre il legame tra Keichi e Belldandy si fa sempre più forte.

Anche le due sorelle finiranno con l’affezionarsi al giovane Morisato; ma altri personaggi, umani e divini, cercheranno in ogni modo di spezzare il vincolo che lega i due ragazzi.

IMMAGINI clicca per ingrandire

Le ultime due immagini mostrano l’evoluzione del tratto dell’autore, e come sono cambiati Keichi (penultima foto) e Belldandy (ultima foto).

