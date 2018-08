A cura di Sophitia

SCHEDA

Titolo originale: Ore to Joushi no Kakushigoto – (俺と上司のかくしごと)

Titolo internazionale: The Secret of Me and My Boss

Autrice: Chiaki Kashima

Genere: yaoi – sentimentale, yaoi

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2016

Casa Editrice giapponese: Kaiousha

Rivista: Gush

Volumi: 1 (concluso)

In Italia: inedito

Reperibilità: tradotto via scan amatorialmente in italiano da Scanduzioni.

TRAMA

Mikado è un giovane impiegato molto riservato, sfruttato dal suo capo: Anezaki, che sembra proprio trovare piacere nel trovare sempre da ridere sul suo lavoro.

Ma una sera che sono usciti a bere con gli altri impiegati, Anezaki si ubriaca, e tocca proprio a Mikado riaccompagnarlo a casa.

In quell’occasione l’uomo vede il suo boss sotto tutta altra veste, e scopre anche un suo grande segreto… Deciderà di sfruttarlo a suo vantaggio?

IMMAGINI clicca per ingrandire

RECENSIONI

