SCHEDA

Titolo originale: Origin – (オリジン)

Titolo internazionale: Origin

Autore: Boichi

Genere: seinen – azione, fantascienza, mistero

Rating: adatto ad un pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2016 – in corso

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Young Magazine

Volumi: 5 (in corso)

Titolo in Italia: Origin

Anno di pubblicazione in Italia: 2017 – in corso

Casa Editrice italiana: Planet Manga

Volumi: 4 (in corso)

TRAMA

Anno 2048: Tokyo è diventata una città ancora più grossa e tecnologica, grazie a una ferrovia transcontinentale. Sono però anche attive numerose bande criminali e di terroristi, difficili da tenere a bada.

Inoltre nei bassifondi della metropoli ci sono stati degli omicidi misteriosi: piccoli furfanti sono stati ritrovati con la colonna vertebrale rotta o la faccia sfondata, ed è difficile pensare che un normale essere umano abbia una tale forza fisica… Così tra le persone si mormora che in città si nascondano delle persone non fatte di carne e ossa…

Origin è appunto un “non umano”, un essere artificiale che cerca (non sempre con successo!) di passare inosservato, e di amalgamarsi con la folla, osservando gli umani e copiandone i sentimenti. Proprio lui ha il compito di indagare su queste misteriosi morti, e fermare gli assassini.

