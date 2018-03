A cura di Lexa

SCHEDA

Titolo originale: Akuma no Ororon – (悪魔のオロロン)

Titolo internazionale: Ororon the Devil

Autrice: Hakase Mizuki

Genere: shoujo – drammatico, sentimentale, soprannaturale

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1999

Casa Editrice giapponese: Shinshokan

Rivista: Wings

Volumi: 4 (concluso)

Titolo in Italia: Ororon the Devil

Anno di pubblicazione in Italia: 2007

Casa Editrice italiana: Dynit

Edizione: con sovracopertina, a 6,50 euro al numero

Volumi: 4 (concluso)

Manga relativi:

– “Mayonaka no Teikoku” sequel (inedito in Italia)

TRAMA

Chiaki è una quindicenne diversa dalle altre ragazze: è androgina (tanto che a volte viene scabiata per un maschio), vive da sola in un grande appartamento, non va a scuola, e ha dei poteri soprannaturali. Il nonno morendo gli ha lasciato tutta la sua eredità, e lei deve sempre fare attenzione ai parenti che vogliono prendergli i suoi soldi.

Un giorno incontra per strada un bel ragazzo gravemente ferito e, senza pensarci tanto, se lo porta a casa. Una volta lì, l’uomo si presenta come Ororon, e afferma di essere un demone! Ma non solo, il ragazzo sente in Chiaki del sangue non umano, e in una foto del defunto padre riconosce un arcangelo! La ragazza così scopre di essere mezza umana e mezza angelo!

Per ricambiare l’aiuto ricevuto, Ororon offre a Chiaki di realizzare un suo desiderio, e la ragazza risponde d’istinto di volere solo che lui le rimanga vicino per sempre, in modo da avere qualcuno al suo fianco. Ororon accetta immediatamente, dichiarando di non avere neppure lui una famiglia cui tornare.

La nuova coppia dovrà da quel momento vedersela con parecchi nemici, discesi dal cielo, che li vuole separare; e anche il problema di avere due caratteri e nature soprannaturali molto diverse.

RECENSIONI

