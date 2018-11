manga – OVER DRIVE – di Tsuyoshi Yasuda

A cura di Anne

Titolo originale: OverDrive – (オーバードライヴ)

Titolo internazionale: Over Drive

Autore: Tsuyoshi Yasuda

Genere: shounen – scolastico, sentimentale, sportivo (ciclismo)

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 2005 – 2008

Casa Editrice giapponese: Kodansha

Rivista: Shuukan Shounen Magazine

Volumi: 17 (concluso)

In Italia: inedito

Nel Tour de France di quest’anno, per la prima volta, la maglia gialla è stata indossata da un ciclista giapponese: Shinozaki Mikoto. Un lungo flashback mostra il percorso del ragazzo, partito quando era un timido 15enne, con la passione del disegno.

Era entrato nel club ciclistico della scuola su invito di Fukazawa, la ragazza di cui era innamorato, nonostante quasi non sapesse andare in bicicletta; e per giunta il capitano della squadra era proprio il fratello della compagna, molto bravo ma anche altrettanto severo. Aveva però anche scoperto un’inaspettata grande passione per questo sport.

Anime

– Over Drive – serie tv di 26 episodi

