manga – PEEP HOLE (Nozoki Ana) – di Wakou Honna

A cura di H.

SCHEDA

Titolo originale: Nozoki Ana – ( ノ・ゾ・キ・ア・ナ)

Traduzione letterale: Un buco in cui sbirciare

Titolo internazionale: A Peephole

Autrice: Wakou Honna

Genere: seinen – drammatico, ecchi, erotico, harem, sentimentale

Rating: adatto ad un solo pubblico adulto

Anno di pubblicazione in Giappone: 2009 – 2013

Casa Editrice giapponese: Shogakukan

Rivista: Moba Man

Volumi: 13 (concluso)

Titolo in Italia: Peep Hole

Anno di pubblicazione in Italia: 2015 – 2017

Casa Editrice italiana: JPop

Volumi: 13 (concluso)

TRAMA

Tatsuihiko Kido è un ragazzo di diciotto anni che si è appena trasferito a Tokyo, per frequentare un corso universitario di design. Appena arrivato nel nuovo appartamento, nota subito che c’è un buco nel muro. Preso dalla curiosità, la notte stessa decide di spiare nel foro, e scopre che la sua vicina di casa è una bellissima ragazza, in quel momento poi presa a darsi del piacere da sola.

Scoperto subito dalla donna, Kido decide di andare immediatamente dalla ragazza per scusarsi; ma con suo enorme stupore Emiru Ikuno, questo il nome della vicina, non ne è infastidita… Anzi lo ricatta per iniziare una sorta di gioco ‘piccante’, di cui lei stessa sceglie le regole.

I due avranno tre giorni a settimana a testa, nei quali potranno spiare dal ‘peep hole’ ciò che fa l’altro, che dovrà comportarsi in modo naturale; inoltre all’esterno i due dovranno fare finta di non conoscersi.

Se Kido si rifiuta di partecipare al ‘gioco’ perverso, Emiru invece continuerà a spiarlo e far sentire la sua presenza, anche quando il ragazzo inizierà a frequentare una compagna di corso…

OPERE RELATIVE

Manga

– Nozo x Kimi – spinoff

Anime

– Nozoki Ana – oav

– Nozo x Kimi – oav

Live action

– Nozoki Ana – film live

RECENSIONI

