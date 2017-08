A cura di Han

SCHEDA

Titolo originale: Plastic Little – (プラスチックリトル)

Titolo internazionale: Plastic Little: Captain’s Log

Autore: Kinji Yoshimoto (storia) Satoshi Urushihara (disegni)

Genere: shounen – azione, ecchi, fantascienza

Rating: consigliato ad un pubblico maturo

Anno di pubblicazione in Giappone: 1993

Casa Editrice giapponese: Gakken

Rivista: Comic NORA

Volumi: 1 (concluso)

Titolo in Italia: Plastic Little

Pubblicazione in Italia: pubblicato dalla Planet Manga, la prima volta nel 1998, e poi ristampato nel 2014

Volumi: 1 (concluso)

Trasposizione video

– “Plastic Little” oav di 45 minuti, edito anche in Italia

TRAMA

Tita è una giovane ragazza al comando della Cha cha Maru, una nave spaziale che sembra un sottomarino, usata per cacciare animali che vivono in un oceano di nuvole.

La routine dell’equipaggio è interrotta quando Tita incontra Elise: una ragazza in fuga dall’esercito più agguerrito dell’universo. Tita decide di prendere Elise a bordo e di nasconderla, ma la sua copertura dura poco…

IMMAGINI clicca per ingrandire

COMMENTI

